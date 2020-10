Británie ohlásila nejvíce úmrtí s covidem-19 od června

Celkový počet osob, které ve Spojeném království zemřely ve spojitosti s covidem-19, po oznámení dnešních údajů vzrostl na 43.018, což je nejvyšší údaj ze všech evropských zemí. Pozitivních testů již země zaznamenala dohromady téměř 635.000.

Britská vláda dnes obhajovala zavedení třístupňového systému restrikcí, který premiér Boris Johnson ohlásil v pondělí. Na různých místech země podle něj mají platit různá omezení podle místních epidemických ukazatelů. Někteří odborníci však kabinet kritizují s tím, že úřady měly vyhlásit tvrdší opatření již před třemi týdny. Vládní vědečtí poradci totiž již dříve veřejně varovali, že je třeba zavést dvou až třídenní plošnou karanténu, aby se přerušil rychlý nárůst denního počtu nově nakažených.

"Premiér musí najít rovnováhu mezi ochranou životů a národního zdravotnického systému a zároveň dbát na věci, které jsou důležité pro nás jako pro společnost, jako je vzdělání a udržení tolika lidí v práci, kolik je možné," řekl ministr pro bydlení Robert Jenrick.

Infikovaných nyní v Británii přibývá napříč regiony a věkovými skupinami. Nejvíce se nákaza šíří na severovýchodě a severozápadě země, město Liverpool například eviduje přes 600 infikovaných na 100.000 obyvatel a Manchester zhruba 500, zatímco v mnohých částech Londýna úřady hlásí méně než 100 nakažených na 100.000 osob.

Region kolem Liverpoolu také podle nového systému jako jediný v celé zemi spadá do třetí a nejpřísnější kategorie nového systému, a musely se v něm tak například uzavřít restaurace a hospody kromě těch, kde se podává jídlo. Řada místních obyvatel si však stěžuje, že restrikce jsou v této podobě nefér a jsou zaměřeny cíleně proti Liverpoolu.

Mluvčí opozičních labouristů Jonathan Ashworth prohlásil, že neschopnost vlády řídit se radami vlastních expertů je znepokojivá. "Labouristická strana varovala již dříve, že omezení oznámená ministerským předsedou by nemusela být dostatečná. Vláda teď musí naléhavě vysvětlit, proč ignorovala svoje vlastní vědce a co udělá pro to, aby dostala virus pod kontrolu," řekl.