Británie vyzvala k očkování nelegální migranty, vyhoštění nehrozí

"Koronavirové vakcíny se nabídnou bezplatně všem, kteří žijí ve Spojeném království bez ohledu na jejich migrační status," uvedl podle agentury AFP mluvčí britské vlády. "Ti s povoleným pobytem budou v nejbližší možné době kontaktováni a úzce spolupracujeme s partnery a nevládními organizacemi, abychom zkontaktovali i lidi bez povoleného pobytu, abychom jim zajistili přístup k vakcíně," dodal.

Vláda nelegální přistěhovalce vyzvala, aby se zaregistrovali k očkování. Zdůraznila ale, že opatření není amnestií a neznamená, že nelegální migranti po očkování obdrží povolení k pobytu.

Steve Valdez-Symonds z britské pobočky nevládní organizace Amnesty International podle BBC uvedl, že mnoho nelegálních imigrantů se v Británii "příliš bojí" toho, aby využívali služeb státního zdravotnictví. Je dobře, že vláda v tomto případě nebude předávat údaje o pacientech imigračním úřadům, dodal s tím, že kabinet ovšem "musí učinit ještě hodně pro to, aby lidé tomto slibu uvěřili".

Loňská zpráva Národního kontrolního úřadu (NAO) uvádí, že vláda v posledních 15 letech nedisponuje aktuálními počty nelegálních migrantů v zemi. Není proto jasné, kolika lidí se vládní výzva týká. Podle neoficiálních odhadů přebývá ve Spojeném království více než milion osob bez povolení.

V Británii dostalo alespoň jednu dávku covidové vakcíny již 12 milionů lidí, přičemž do 15. února by vláda chtěla nabídnout očkování 15 milionům lidí z prvních čtyř prioritních skupin obyvatelstva. Do května chce mít naočkované všechny lidi nad 50 let, kteří o to projeví zájem.