Cichanouská: Nejde o Západ či Rusko, jde o boj proti Lukašenkovi

— Autor: ČTK

Nynější demonstrace v Bělorusku nejsou prozápadním nebo proruským bojem, je to vystoupení proti jedinému člověku, Alexandru Lukašenkovi. V rozhovoru poskytnutém ruskému listu RBK to zdůraznila vedoucí představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Ta je podle přesvědčení mnoha Bělorusů skutečnou vítězkou srpnových prezidentských voleb, nikoli Lukašenko, jenž zemi vládne tvrdou rukou už 26 let.