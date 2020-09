Co chystají Lukašenko s Putinem? Renomovaný deník má obavy z vývoje v Bělorusku

Lukašenko neodejde, nebude-li přinucen

Na svobodě zůstala pouze dvaasedmdesátiletá nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová, k jejímuž bytu spěchali evropští diplomaté poté, co oznámila, že se do něj snaží dobýt jiní maskovaní muži, poukazuje britský server. Doplňuje, že o pár hodin dříve byla zatčena Maria Kolesnikovová kvůli podezření z velezrady, která roztrhala svůj pas ve chvíli, kdy jí úřady hrozily deportací "zaživa či po kouscích".

Zbylí členové koordinační rady byli pozatýkáni či z Běloruska museli uprchnout, upozorňuje The Guardian. Konstatuje, že po šestadvaceti letech u moci a měsíc poté, co zfalšované volby vyvolaly protesty, běloruský vládce Alexander Lukašenko demonstruje slovy i nemilosrdnými činy, že neodejde, pokud k tomu nebude přinucen.

"(Lukašenko) nadále ovládá bezpečnostní síly," píše prestižní deník. Podotýká, že Moskva, která původně zjevně zvažovala své možnosti, dospěla k přesvědčení, že by měla podpořit muže, který ji často irituje, a to alespoň do chvíle, než se objeví vhodná příležitost k jeho nahrazení někým vhodnějším.

Ruský prezident Vladimir Putin, který se s Lukašenkem sejde v nadcházejícím týdnu, nikterak netouží po vítězství demokraticky zvoleného představitele běloruské opozice, jelikož takový vývoj by mohl povzbudit opozici v Rusku, tvrdí editorial. Deklaruje, že Lukašenko potřebuje rváče i Kreml, protože ztratil svůj lid.

Ti Bělorusové, které nepobouřily další sporné volební výsledky, jsou rozzuřeni mučením demonstrantů, nastiňuje britský deník. Připomíná, že demonstrace před sídlem běloruského prezidenta pokračují již čtvrtý týden v řadě a minulou neděli se protestů zúčastnilo 100 tisíc lidí.

Opozici nelze opustit

Lukašenko sází na to, že perzekuce opozice a pohrůžky pokojným demonstrantům postaví zemi zpět do latě, tvrdí renomovaný server. Zmiňuje však slova Alexejevičové, že zatčené nahradí stovky nových osob, jelikož jde o decentralizované, spontánní, živé a vytrvalé hnutí, které se povzbuzuje k akci "dům od domu" a skrze šifrovanou aplikaci Telegram, přičemž v čele protestů stojí jednou ženy, podruhé zaměstnanci, jindy studenti.

Lukašenkova schůzka s Putinem zřejmě určí, jakou míru podpory může běloruský prezident očekávat a za jakou cenu, očekává prestižní server. Pokládá proto otázku, na jakou podporu se mohou spolehnout protestující.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Plán EU uvrhnout sankce na vysoké běloruské činitele byl údajně pozastaven roztržkou mezi Tureckem a Kyprem," upozorňuje editorial. Obává se, že možnosti Západu omezují nejen vnitřní spory, ale také strach, že Lukašenko využije větší západní angažmá k vystupňování svých tvrzení, že jeho odpůrci jsou loutky cizích vlád, a posílení ruské role ve své zemi.

I když sympatizanti běloruské opozice nemohou činit mnoho, neměli by rezignovat a nečinit nic, nabádá The Guardian. Opatření jako návštěva diplomatů u Alexejevičové označuje sice za symbolická, ale důležitá.

Nemělo by se rezignovat a čekat na rozdrcení běloruské opozice, byť výhled demonstrantů vypadá pochmurně, apeluje editorial. Dodává, že pokud protestující odmítají přijmout porážku, neměli by tak za ně činit jiní.

"Jak řekl Znak před svým zadržením, větší než strach ze zatčení a násilí jsou jiné obavy: že se dalších 26 let nic nezmění," píše The Guardian. Podotýká, že Lukašenko jasně ukázal, že odejít neplánuje, ale ti, kteří se mu postavili, jsou stejně odhodlaní.