Covid-19 dál zaplavuje Rusko. Počet nových případů je dosud nejvyšší

Počet úmrtí na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, se v Rusku za den zvýšil o 18, z toho deset lidí zemřelo v Moskvě. Celkem zemřelo v Rusku zatím 148 lidí s touto nemocí.

"V Rusku se dosud potvrdilo 18.328 případů koronavirové infekce (za den o 16,2 procenta více) v 82 regionech (z celkových 85)," citovala agentura TASS místní úřady. Z potvrzených případů nákazy se v Rusku dosud 1470 lidí vyléčilo, naopak 148 jich zemřelo.

Nejvíce případů nákazy bylo dosud potvrzeno v Moskvě - přes 11.500. Za den tam k dnešku přibylo 1355 nakažených.

První případ nákazy koronavirem, který se od loňska začal do světa šířit z Číny, byl v Rusku zaregistrován 31. ledna. Ruská vláda posléze zavedla řadu opatření, uzavřela školy, divadla i hranice a vyhlásila režim nepracovního týdne, který posléze prodloužila do konce dubna. To znamená, že fungují pouze důležité průmyslové podniky a úřady a otevřené jsou jen lékárny a obchody s prodejem zboží denní potřeby.

S omezením volného pohybu začal podle médií moskevský starosta Sergej Sobjanin, který opatření také postupně zpřísňoval. Od konce března v Moskvě, ale i ve většině regionů, smí lidé vycházet ze svých domovů, jen aby si vyřídili to nejnutnější.