Covid-19 v Británii: Mrtvých je mnohem víc, než tvrdí vláda

Britské zdravotnické úřady v poslední pondělní bilanci uvedly, že z více než 305.000 lidí infikovaných virem SARS-CoV-2 jich 42.647 zemřelo. Agentura Reuters ale ve svých pravidelných statistikách zohledňuje i další úmrtí, která se ve vládních součtech neobjevují. Vychází přitom s údajů statistického úřadu ONS, který zpětně informuje o příčinách úmrtí lidí, kteří zemřeli za uplynulé období.

