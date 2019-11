Albánii vyděsil nový silný otřes. Počet mrtvých roste, lidé jsou stále uvězněni pod sutinami

Obavy Albánců dnes vyvolal nový silný otřes, k němuž podle albánského geofyzikálního ústavu došlo v 15:45 SEČ. Jeho intenzita dosáhla 5,6 stupně a záchranné práce byly kvůli němu na několik minut přerušeny, napsala agentura ATA. Od ničivého zemětřesení, které udeřilo v úterý časně ráno, už albánští seizmologové zaznamenali více než 530 následných záchvěvů různé síly.

Záchranáři pracovali celou noc a v troskách budov dál pátrají po zavalených lidech, a to i za pomoci bezpilotních letadel, psů a těžké techniky. Zatím se jim podařilo vyprostit 46 přeživších, nacházejí ale i další mrtvé.

Solidarity with #Albania . The scream of the kid is heart breaking. The 6,4 earthquake was devastating. 🇦🇱🇬🇷 pic.twitter.com/wRcqRC3mrV