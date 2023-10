Češi vybouchli v Albánii a prohráli 0:3. S postupem na Euro to tak mají nahnuté a Šilhavý také

Český tým poznal ryze balkánskou atmosféru hned při úvodním slavnostním aktu, tedy při hymnách, kdy zněl během té české i pískot albánských příznivců. Po úvodním hvizdu se pak Češi zmohli na jednu jedinou akci a to hned v první minutě, kdy Kuchta vystřelil zdálky, s čímž si gólman Berisha poradil až nadvakrát a nedopustil tak Chytilovu dorážku, i když byl k ní blízko. Pak už ale téměř 23 000 diváků v tiranské aréně sledoval koncert svých miláčků, jaký chtěli. Odšpuntoval ho v 9. minutě Asani, jenž opět předvedl nejčastější albánské gólové zakončení a to střelu zpoza vápna, kterou si gólman Pavlenka opět nepohlídal, stejně jako před měsícem v Edenu, 1:0 pro Albánce.

Přestože čeští fotbalisté měli v následujících minutách míč více u kopaček, k žádným vyloženým šancím se nedostali. Naopak Albánci dokázali zahrozit z občasných brejků, po jednom z nich musel vše hasit vracející se Krejčí. Když do konce první půle zbývalo pět minut, přišla na řadu asi nejklíčovější momentka. Tehdy totiž Chytil sice míč dopravil za brankovou čáru do sítě, jenže ramenem, což sudí po diskuzi spolu vyhodnotili jako ruku a protože už Chytil jednu žlutou kartu měl, po druhé žluté musel jít předčasně ze hřiště.

Možná, že šlo o hrubou chybu rozhodčích v této chvíli, nic to nezměnilo na tom, že si Češi kvůli svému výkonu nezasloužili snad ani vstřelit branku. Šilhavý a spol. se sice po návratu z kabiny snažili mužstvo probudit, když na hřiště poslal Holeše s Provodem, ale to už se Šilhavého kroky spíše podobaly křeči. Nepomohly, jelikož už šest minut po začátku druhé půle Albánci vedli o dvě branky. Tentokrát se autor první branky Asani vtělil do role přihrávajícího, když poslal míč do středu hřiště, kde Cikalleshi sice ještě promáchl, ale Seferi už mířil přesně k tyči, 2:0.

Češi byli opaření a už se z druhého direktu nevzpamatovali. V 73. minutě navíc Albánci zasadili třetí hřebík do české rakve, když střídající Daku obral protihráče o balon, aby ho následně naservíroval opět Seferimu, aby se podruhé v tomto zápase radoval z gólu, 3:0. Dodejme, že se tak stalo po brejkové situaci a poté, co se Seferi ocitl sám před odkrytou bránou. Podobně se vyvinula i akce, na jejímž konci byl další střídající hráč Muja. Jeho branku ale tentokrát videosystém VAR neuznal kvůli ofsajdu. I tak to ale ukazovalo na to, jak moc špatný zápas český výběr hrála, a nikdo se nemohl divit, kdyby to 4:0 pro Albánii skončilo.

Budoucnost Šilhavého a spol. se bude řešit až příští týden. Až po Faerských ostrovech

Tak vysokou porážku jako prožila česká reprezentace loni v září s Portugalskem, sice nezopakovala, ale na žádné juchání to ani tak rozhodně není. I tak se jednalo o další těžkou prohru, ze kterého může být konečný důsledek ten, že kouč Jaroslav Šilhavý u národního týmu skončí.

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek se nechal již slyšet, že během příštího týdne sejde výkonný výbor svazu a bude se řešit co s realizačním týmem v čele s Jaroslavem Šilhavým. Ten si byl už po zápase v Tiraně vědom, že debata o jeho setrvání v národním týmu bude bezpochyby následovat. "Rezignace? Samozřejmě se to (moje pozice) bude řešit, to je jasné. Nicméně mou povinností je teď připravit tým na neděli, což je krátká doba. S čím přijde vedení, to nevím," nechal se slyšet konkrétně v pozápasovém rozhovoru pro ČT sport.

Zatím však ještě jasný přesný termín onoho zasedání výkonného výboru. "Teď je bezpodmínečně nutné porazit Faerské ostrovy, se kterými se hraje už v neděli," podotkl k tomu sám šéf českého fotbalu Fousek.

Konečný výsledek:

Albánie – Česko 3:0 (1:0)

Branky: 51. a 73. Seferi, 9. Asani. Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, De Vries – Dieperink (video, všichni Nizozemsko). ŽK: N. Bajrami – Chytil, Coufal, Provod. ČK: 40. Chytil (Česko). Diváci: 22 500

Albánie: Berisha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj – Asllani, Ramadani - Asani (54. Muja), N. Bajrami (67. Muci), Seferi (86. Gjasula) – Cikalleshi (67. Daku). Trenér: Sylvinho

Česko: Pavlenka – Holeš (46. Provod), Brabec, Ladislav Krejčí II – Coufal, Souček, M. Sadílek, Jurásek (86. Douděra) – Černý (64. Hložek), Chytil, Kuchta (64. Čvančara). Trenér: Šilhavý