Dva pozorovatele v Záporožské jaderné elektrárně vystřídal čtyřčlenný tým

"Generální ředitel Grossi potvrdil, že první střídání členů podpůrné a asistenční mise MAAE v Záporožské jaderné elektrárně na Ukrajině je hotové a v zařízení je nyní nový, posílený tým bezpečnostních expertů," napsala MAAE. Odborníci budou podle Grossiho pokračovat v "nezbytné" misi a podpoří vytvoření ochranné zóny okolo elektrárny. Ne jejím ustanovením se ale nejprve musí Ukrajina s Ruskem dohodnout.

Rozhovory o dalším zabezpečení elektrárny vedl Grossi ve čtvrtek v Kyjevě, následně měl vyrazit na tatáž jednání do Moskvy.

Zástupci MAAE na začátku září podnikli inspekci Záporožské jaderné elektrárny, která je takřka od začátku ruské invaze na Ukrajinu v rukou ruské armády. Dva členové mise tehdy v zařízení zůstali. Do elektrárny se MAAE vydala poté, co se Ukrajina a Rusko několikrát vzájemně obvinily z útoků na areál a okolí této největší jaderné elektrárny v Evropě. To vyvolalo obavy z možné jaderné havárie.