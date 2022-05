Johnson dnes oznámil, že Británie uzavře nové dohody se Švédskem a Finskem

Johnson podle Reuters nové dohody podepíše během své dnešní návštěvy Švédska a Finska. "Pevně a jednoznačně podporujeme Švédsko a Finsko a podpis těchto bezpečnostních prohlášení je symbolem trvalých záruk mezi našimi národy," uvedl Johnson v komuniké.

"Premiér vyjádří záměr Británie podpořit ozbrojené složky obou zemí, pokud by čelily krizi nebo se staly terčem útoku," dodala v prohlášení britská vláda.

Švédsko a Finsko po ruské invazi na Ukrajinu přehodnocují svou dosavadní neutralitu a měly by v brzké době rozhodnout, zda požádají o vstup do Severoatlantické aliance. Podpora tohoto členství v obou zemích od začátku konfliktu na Ukrajině výrazně vzrostla. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg koncem dubna prohlásil, že pokud Finsko a Švédsko o vstup do aliance požádají, budou vítány a jejich přijetí bude rychlé.