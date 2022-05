Kvůli ruské invazi už na Ukrajině zaniklo asi 4,8 milionu pracovní míst

"Hospodářský rozvrat spolu s rozsáhlými přesuny obyvatelstva uvnitř země a masivním odlivem uprchlíků způsobuje značné ztráty v oblasti zaměstnanosti a příjmů," uvedla organizace ve své první zprávě o důsledcích invaze pro Ukrajinu a zbytek světa

"V případě okamžitého ukončení bojů by mohlo dojít k rychlému oživení zaměstnanosti. Obnovilo by se 3,4 milionu pracovních míst, čímž by se míra jejich ztráty snížila na 8,9 procenta," uvedli odborníci ILO, která sídlí v Ženevě. "Bude-li vojenská eskalace pokračovat, počet zaniklých pracovních míst by se mohl zvýšit až na sedm milionů, tedy na 43,5 procenta," dodali.

"Chtěl bych zdůraznit, že ukrajinská vláda je plně funkční, stejně jako organizace zaměstnavatelů a odborů," řekl Heinz Koller, který v ILO zodpovídá za oblast Evropy a Střední Asie.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) odhaduje, že od začátku invaze ruských vojsk své domovy na Ukrajině opustilo 13,7 milionu lidí. Většina z nich (přes osm milionů) si našla dočasný domov na Ukrajině, a jsou tedy považováni za vnitřně vysídlené.

Z téměř šesti milionů uprchlíků, kteří odešli ze země, je podle výpočtů ILO v produktivním věku 2,75 milionu lidí. Dvě třetiny z nich mají vysokou úroveň vzdělání a téměř polovina (49 procent) vykonávala vysoce kvalifikovaná zaměstnání. Pouze 15 procent z nich mělo práci s nízkou kvalifikací.

Polsko, které hostí zdaleka největší počet ukrajinských uprchlíků, bude podle ILO čelit náročným úkolům. "Počet uprchlíků zaměstnaných na Ukrajině před konfliktem a v současnosti žijících v Polsku se odhaduje na 410.000. Polovina má vysokou kvalifikaci, 146.000 střední kvalifikaci a 64 000 nízkou kvalifikaci," uvádí ILO.