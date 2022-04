Kyjev: Setkání prezidentů Putina a Zelenského teď není na pořadu dne

"Jednoduše řečeno, to setkání není záležitostí jednoho nebo dvou týdnů - to se nestane," řekl Podoljak. "Ano, je to těžké, každý den přicházíme o lidi i infrastrukturu. Ale Rusko se musí zbavit svých imperiálních iluzí," dodal.

Jeden z týmu ukrajinských vyjednavačů s Ruskem Davyd Arachamija podle agentury DPA řekl, že jednání mezi Kyjevem a Moskvou neudělala žádný větší pokrok. Jednoznačným postojem Kyjeva podle něj je udržet teritoriální jednotu. "Nebudeme se vzdávat žádných území a nic uznávat," uvedl s odkazem na separatistické republiky na východě Ukrajiny, které Rusko uznalo těsně před invazí a na poloostrov Krym, který anektovalo v roce 2014.

Britské ministerstvo obrany ve své aktuální analýze situace na ukrajinském bojišti uvedlo, že po stažení ruských jednotek ze severu země se objevují zprávy o dalších masových hrobech a důkazy o tom, že Rusové používali civilisty jako lidské štíty. Podle Londýna je zřejmé, že ruská armáda pokračuje v útocích na infrastrukturu i v případech, kdy existuje vysoké riziko civilních obětí a snaží se Ukrajince zastrašit i pomocí výbušných zařízení.

Konkrétně britský úřad zmínil další útok na nádrže s kyselinou dusičnou ve městě Rubižne na východě Ukrajiny. Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj podle agentury Ukrinform varoval v sobotu obyvatele, aby kvůli kontaminaci ovzduší zůstali doma. Kyselina dusičná je silná žíravina, jejíž výpary silně leptají a dráždí oči, dýchací cesty a kůži a mohou způsobit vážné zdravotní komplikace. O útoku na nádrže s kyselinou dusičnou v Rubižném ukrajinské úřady informovaly poprvé v úterý.