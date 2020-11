Lockdown v Anglii by mohl trvat déle než měsíc, dnes přibylo přes 23 tisíc nakažených

"S takto zhoubným virem a jeho schopností rychle se šířit by bylo pošetilé předpovídat s absolutní jistotou, co se stane za čtyři týdny," řekl Gove v televizi Sky News. Nová, skoro měsíční uzávěra by mohla v případě nepříznivého vývoje pandemie trvat déle.

Premiér Boris Johnson se nejdříve zavádění plošných restrikcí při druhé vlně pandemie bránil, v sobotu však nařídil uzavřít všechny restaurace, bary a zbytné obchody v Anglii, a to od čtvrtka až do 2. prosince. Lidé by podle něj také měli odcházet z domova jen v nutných případech. Školy, včetně těch vysokých však zůstávají otevřené.

Británie eviduje celkem přes 46.700 zemřelých s covidem-19, což je v absolutních číslech nejvíce v Evropě. Experti přitom varují, že v případě nečinnosti vlády by se mohl naplnit černý scénář, podle kterého by se počet úmrtí mohl přes zimu vyšplhat nad 80.000. Země v sobotu jako třetí stát v Evropě překonala milion pozitivních nálezů na virus SARS-CoV-2 od začátku pandemie. V současné době registruje denně v průměru asi 20.000 nových infekcí.