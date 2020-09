Lukašenko přes pokračující protesty složil prezidentskou přísahu

Inaugurace se odehrála bez ohledu na masové protesty, které v zemi propukly po oficiálním oznámení jeho zpochybňovaného vítězství v srpnových prezidentských volbách. Opozice výsledek hlasování považuje za zfalšovaný a Lukašenkovo zvolení neuznává ani Evropská unie.

BelTA napsala, že na inauguraci v Paláci nezávislosti bylo pozváno několik set lidí, včetně vysokých funkcionářů, poslanců, novinářů, vědců a činitelů z oblasti kultury a sportu. Podle nezávislého zpravodajského serveru Tut.by nebyla veřejnost o akci předem informována.

#Lukashenko’s telegram posted this photo of a secret ceremony with words “Lukashenko has officially took office of president of #Belarus” (In Russian: “Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси”). pic.twitter.com/1G8tOswYgA