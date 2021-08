Lukašenko radí Západu přestat se sankcemi, mohou se obrátit proti nim

"Není třeba používat sankční 'sekery a vidle'. Tím spíš, že mohou mít opačný účinek. To také dnes ukazuje reálná situace, to, o čem se mluví - události na bělorusko-polských, bělorusko-ukrajinských, bělorusko-litevských a lotyšských hranicích,“ řekl dnes Lukašenko podle agentury TASS při setkání s novináři a zástupci veřejnosti v Minsku. Akci uspořádal v den výročí sporných prezidentských voleb, které podle běloruských úřadů vyhrál, ale které zpochybňuje opozice a Západ.

Lukašenko odmítl, že by Bělorusko někoho vydíralo nelegální migrací. Jedním dechem ale prohlásil, že reaguje na kroky Západu "v rámci svých možností". "Nelegální migrace. Ne, nikoho nevydíráme. Nikoho neohrožujeme. Prostě jste nás dostali do situace, na kterou jsme nuceni reagovat. A my reagujeme - jak můžeme a jak umíme," řekl.

Brusel viní Minsk, že úmyslně využívá blízkovýchodní migranty jako "zbraň" v odvetě za unijní sankce. Letos v Litvě zadrželi již více než 4000 migrantů, z čehož téměř 2800 bylo z Iráku.