Menšiny v Británii jsou více ohrožené nemocí covid-19, prokázala studie

"Tato studie ukazuje, že následky covidu-19 nejsou pro všechny stejné, ale že u černochů, Asiatů a příslušníků dalších etnických menšin je úmrtnost s covidem-19 nepoměrně vyšší," uvedl spoluautor studie Delan Devakumar. "Je důležité, abychom bojovali se zásadními sociálními a ekonomickými rizikovými faktory a bariérami v přístupu ke zdravotní péči, které vedou k těmto nespravedlivým úmrtím," dodal.

Výzkumníci UCL analyzovali úmrtí 16.272 lidí s pozitivním testem na koronavirus, kteří zemřeli v anglickým nemocnicích mezi 1. březnem a 21. dubnem. Asi u deseti procent z nich nebyl údaj o etnické příslušnosti k dispozici.

Our research out today shows that Black, Asian and several other Minority Ethnic groups in England are at two to three times increased risk of death from COVID-19.



Action to reduce these inequities should be taken now. https://t.co/nOh8eZxHxD



Note: not yet peer-reviewed. pic.twitter.com/c6laFV2QMa