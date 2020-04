Norsko po šesti týdnech otevřelo první stupeň základních škol

V Norsku je již epidemie na ústupu. Skandinávská země, která má 5,4 milionu obyvatel, registruje 7505 případů nemoci covid-19 a 193 úmrtí spojených s nákazou. Počet nových hospitalizovaných pacientů s koronavirem v Norsku v posledních týdnech klesá.

Minulé pondělí byly zprovozněny školky, které navštěvují děti ve věku od jednoho roku do šesti let. Také tam jsou žáci rozděleni do malých skupin.

Nyní se do základních škol vracejí děti od šesti do deseti let věku. Podle snímků v norském tisku přicházeli dnes školáci na vyučování bez roušek, v lavicích ale musejí sedět po jednom. Důraz se klade na časté mytí rukou a každodenní dezinfekci předmětů, napsal deník Verdens Gang.

Někteří norští rodiče považují návrat dětí do škol za předčasný. Poukazují podle AFP i na to, že několik zaměstnanců školek mělo od otevření těchto zařízení v minulém týdnu pozitivní test na koronavirus.

"Nepřekvapilo by mě, kdyby se situace po otevření škol dále zhoršila," uvedl jeden z diskutérů na stránkách kampaně proti otevření vzdělávacích zařízení s názvem Moje dítě není pokusný králík, k níž se připojilo téměř 30.000 lidí.

Vláda uvolňuje opatření postupně, nadále jsou zakázány masové kulturní a sportovní akce. Velká města už zrušila tradiční oslavy státního svátku, který připadá na 17. května. V ten den vyrážejí slavit do průvodů do ulic desetitisíce lidí, mnozí z nich v krojích a s norskou vlaječkou v ruce.

"Nesmíme povolit a musíme nadále tvrdě pracovat, abychom udrželi nákazu pod kontrolou," uvedla v pátek premiérka Erna Solbergová. "Pokud nebudeme opatrní, mohlo by to mít vážné následky. V nejhorším případě bychom museli zase v opatřeních přitvrdit," dodala.