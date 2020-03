Norsko uzavře kvůli koronaviru všechna letiště a přístavy

Aerolinky SAS zaměstnávají asi 14.000 lidí. Společnost v poslední době zaznamenala pokles poptávky v desítkách procent a četné lety musela zrušit, uvedla norská televizní stanice NRK.

Solbergová dodala, že jedná i s aerolinkami Norwegian Air. Chce po nich, aby přepravily zdravotnické potřeby z Číny, pokud to bude možné. Norwegian Air zároveň doufají, že jim norský stát pomůže, protože letecké společnosti už docházejí peníze.

V Norsku na nemoc COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, zemřel už druhý člověk. Na twitteru to uvedla univerzitní nemocnice v Oslu. Země zaznamenala první případ onemocnění 26. února, od té doby počet nakažených vystoupil na 907.

Norsko dnes doporučilo svým občanům, aby v nadcházejícím měsíci necestovali do zahraničí. Na obyvatele Norska, kteří už v zahraničí jsou, pak norská vláda naléhá, aby kvůli koronaviru co nejdříve zvážili návrat do vlasti.

První úmrtí na COVID-19 dnes oznámilo Dánsko. Jedenaosmdesátiletý pacient zemřel v kodaňské nemocnici, oznámily úřady. V zemi je zatím 827 potvrzených případů nákazy. Dánsko tento týden uzavřelo školy, univerzity a zaměstnanci státního sektoru, kteří nejsou klíčoví pro chod státu, pracují z domova. Kodaň dnes také na měsíc zakázala vstup do země většině cizinců.