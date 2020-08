Norsko zavádí karanténu pro cestujících z dalších zemí

S odvoláním na prohlášení premiérky Erny Solbergové o tom informovala agentura Reuters.

Kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace Norsko již minulý týden znovu zavedlo povinnost karantény pro cestující z Česka, Francie, Švýcarska a Monaka. Izolaci pro cestující z Česka přitom Oslo zrušilo teprve v polovině července.

Mezi zeměmi, z nichž lze do Norska nyní cestovat bez karanténní povinnosti, zůstávají například Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Británie či Itálie.

Premiérka Solbergová dnes nicméně zopakovala doporučení, aby Norové nyní do zahraničí cestovali co možná nejméně. Vyhýbat by se přitom měli i těm zemím, ve kterých je nyní epidemiologická situace považována za dobrou.

Norsko, které má 5,4 milionu obyvatel, minulý týden zaregistrovalo 357 nových případů infekce virem SARS-CoV-2. Situace je tak nejhorší od dubna, stále ale není tak špatná jako v březnu. Od počátku epidemie se podle americké Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo virem SARS-CoV-2 v Norsku 9751 lidí. S covidem-19 jich 256 zemřelo.