Norští záchranáři našli šestou oběť sesuvu

Smutný osud lidí ze zasažené vesnice poznamenal vstup Norska do nového roku. Na místo dnes přijel 83letý král Harald s královnou Sonjou a korunním princem Haakonem. Setkali se s místními lidmi a záchranáři, v kostele zapálili svíčky za oběti neštěstí. "Je to naprosto strašné, je těžké to vyjádřit slovy," řekl král Harald.

Mezi desítkou původně pohřešovaných jsou i dvě děti, dívky ve věku dvou a 13 let. Z šesti obětí úřady zveřejnily zatím identitu jediné, šlo o 31letého muže, člena týmu tenisty Caspera Ruuda.

Středeční sesuv půdy byl nejhorší v moderní historii Norska, táhl se v délce 700 metrů a šířce 300 metrů. Zřítilo se nejméně devět domů s více než 30 byty, asi 1000 lidí bylo nutné evakuovat. Menší pohyby půdy byly v místě zaznamenány i v následujících dnech. Sesuv nastal po dvou vydatných deštích, přesná příčina zatím není jasná. Norská stanice TV2 informovala, že oblast, kde se půda sesunula, označil geologický průzkum v roce 2005 za vysoce rizikovou. Tři roky po zveřejnění posudku se ale na místě začaly stavět první domy.