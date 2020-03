Nová statistika o COVID-19. Bude to mnohem horší než při ebole, avizuje WHO

Podle agentury AP to dnes na tiskové konferenci v Ženevě řekla mluvčí WHO Margaret Harrisová. Většinue nových případů nyní podle ní hlásí Evropa a Spojené státy. USA by se přitom mohly stát novým ohniskem nákazy.

Souhrnné informace o počtu nakažených a zemřelých WHO v Ženevě zveřejní až později odpoledne. Data, která organizace podle Harrisové za posledních 24 hodin dostala, ale už nyní ukazují, že 85 procent nových potvrzených případů hlásí Evropa a Spojené státy.

Rychlý nárůst počtu případů v USA podle mluvčí WHO naznačuje, že by se mohla Severní Amerika stát novým ohniskem šíření koronaviru. Původně byla epicentrem Čína, ze které se virus začal na počátku tohoto roku šířit do světa. V polovině března označila WHO za ohnisko pandemie nemoci COVID-19 Evropu.

Podle pondělních údajů WHO se na světě koronavirem SARS-CoV-2 nakazilo téměř 335.000 lidí. Nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehlo přes 14.500 pacientů.

The #COVID19 pandemic is accelerating. It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K cases & just 4 days for the third 100K cases.

These numbers matter, these are people, whose lives & families have been turned upside down. https://t.co/VydhLBNq36