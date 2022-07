Omezte počet intimních partnerů, vyzývá WHO kvůli riziku nákazy opičími neštovicemi

— Autor: ČTK

Muži, kteří mají sex s jinými muži, by měli zvážit omezení počtu intimních partnerů, neboť představují skupinu, která se zdá být zdaleka nejvíce zasažená aktuálním šířením opičích neštovic ve světě. S tímto doporučením dnes vystoupil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO od jarního začátku vlny nákazy eviduje přes 18.000 případů onemocnění, většinu z toho v Evropě.