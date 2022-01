Omikron se v Británii začíná šířit mezi lidmi staršími 50 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Varianta koronaviru omikron se v Británii začíná šířit mezi lidmi nad 50 let. Data ale nenaznačují, že by bylo potřeba přijímat další pandemická opatření, protože většina osob nad 50 let má za sebou třetí, posilující dávku očkování proti covidu-19. V rozhovoru se stanicí BBC to dnes řekl britský ministr školství Nadhim Zahawi.