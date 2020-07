Po krátkém smíru mezi Arménií a Ázerbájdžánem opět propukly boje

Boje propukly v neděli v severním úseku společné hranice u arménské oblasti Tavuš a dosud si vyžádaly nejméně 16 lidských životů. Z vyvolání střetu s údajným cílem obsadit pozice druhé strany se obě armády obviňují navzájem. Jerevan a Baku i v nových prohlášeních tvrdí, že odpověděly na ofenzivu druhé strany.

"Ráno 16. července se arménské ozbrojené síly opět pokusily napadnout pozice ázerbájdžánské armády v úseku (společné) hranice v oblasti Tavuš," citovala ruská tisková agentura TASS prohlášení Baku.

#Azerbaijan' Army's attack towards #Aygepar village of #Armenia's #Tavush region. #Azerbaijan deliberately targets civilian infrastructure and population, which is massive violation of international humanitarian law. #TavushStrong pic.twitter.com/afGLu19Zxx