Počet nakažených rekordně stoupá. Za den se nakazilo téměř čtvrt milionu lidí

WHO oznámila, že do dnešních 15:54 SELČ bylo ve světě potvrzeno 12,102.328 případů nemoci covid-19. Například americká univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která situaci také podrobně monitoruje, přitom hlásila překročení dvanáctimilionové hranice nakažených už ve čtvrtek a agentura Reuters ohlásila pokoření této hranice už ve středu.

WHO dnes také potvrdila, že komplikacím spojeným s infekcí podlehlo více než 550.000 lidí. Do dnešního odpoledne jich podle statistiky WHO bylo 551.046.

Největší nárůsty počtu nakažených hlásí Spojené státy, Brazílie, Indie a Jihoafrická republika. Předchozí rekord v počtu nových případů pocházel ze 4. července, kdy jich bylo 212.326. Počty nově zemřelých se celosvětově nadále pohybují kolem 5000.

Podle statistik WHO je zdaleka nejvíce zasaženým kontinentem ten americký, v Severní a Latinské Americe už bylo podchyceno dohromady 6,264.626 případů nákazy a 276.370 souvisejících úmrtí, Jenom za poslední den tak v tomto regionu přibylo 138.824 nakažených a 3764 mrtvých.

V Evropě dosud bylo podle WHO evidováno 2,868.080 případů koronavirové nákazy a 202.341 úmrtí.

Krizový expert WHO Mike Ryan neočekává úplné vymizení pandemického koronaviru. "V současné situaci je nepravděpodobné, že bychom dokázali tento virus vymýtit," řekl dnes Ryan na tiskovém brífinku v Ženevě. Udušením hnízd infekce však podle něj svět může případně zabránit nejhoršímu scénáři, kdy by nastaly druhé vrcholy pandemie s nutností opět vyhlašovat karanténní opatření.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes poznamenal, že pandemii je stále možné dostat pod kontrolu, i když počet případů infekce se za posledních šest týdnů více než zdvojnásobil. "Na celém světě existují četné příklady, které ukazují, že i když je epidemie velmi prudká, lze ji ještě dostat pod kontrolu," prohlásil Tedros a jako příklady uvedl Španělsko, Itálii a Jižní Koreu.