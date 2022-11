Putin nehodlá bránit dodávkám ukrajinského obilí do Turecka

Ruský prezident Vladimir Putin na úvod dnešní porady s nejbližšími spolupracovníky z bezpečnostní rady prohlásil, že Rusko je i v případě, že by vystoupilo z dohody umožňující vývoz ukrajinského obilí, připraveno dodat do nejchudších zemí světa "celý objem obilí", jaký byl dodán z "území Ukrajiny". Uvedl také, že Rusko nebude bránit vývozu ukrajinského obilí do Turecka.