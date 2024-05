Nicholas Winton se narodil před 115 lety. Zachránil stovky židovských dětí před nacisty

Nicholas Winton se narodil dne 19. května roku 1909 v Londýně do rodiny židovského obchodníka německého původu, která v britském hlavním městě žila od roku 1907. Wintonovi nebyli ortodoxními Židy a svou víru nedávali veřejně najevo. Po složení maturitní zkoušky v Londýně Nicholas vyjel za rodinou do Německa, kde sbíral zkušenosti v oblasti bankovnictví u velkých a významných bankovních společností. Ve třicátých letech pak pracoval postupně v několika bankách, během druhé světové války nastoupil do služby u RAF. Zde se ovšem kvůli oční vadě nemohl uplatnit jako pilot (ačkoliv měl pilotní průkaz), a tak se věnoval především administrativním úkolům. Po roce 1945 se Winton vrátil zpět do britské bankovní sféry.

V roce 1938 se Nicholas Winton náhodou dostal do Prahy. A tato náhoda pro něj i stovky dalších lidí byla zásadní. Winton tehdy vůbec neplánoval cestu do Československa, ale chtěl strávit dovolenou ve Švýcarsku. Tou dobou se totiž angažoval v dobrovolnické organizaci nazvané Výbor pro uprchlíky z Československa, která pomáhala ze země utíkat jedincům ohroženým nacistickým režimem. A tak Winton zrušil dovolenou na horách a odjel do Prahy pomoci organizovat transporty uprchlíků.

Nicholas Winton se tehdy zaměřil na záchranu židovských dětí, tedy na skupinu nejohroženější nastupujícím nacistickým režimem. Nechal z Prahy vypravit speciální vlaky, ve Velké Británii sehnal pro děti náhradní rodiny, finanční prostředky, uprchlická víza i zdravotní péči. Tato činnost byla čistě dobrovolnická, tedy vykonávaná zadarmo ve volném čase.

Po několikaměsíční náročné organizaci, která byla navíc kvůli neustálému dohledu gestapa značně riziková, mohl z Prahy vyjet dne 14. března 1939 první vlak. V něm cestovalo pouhých dvacet dětí. Po stovkách pak jely v transportech během června a července. Poslední vlak s dětskými uprchlíky odjel z Prahy na začátku srpna 1939. Plánován byl ještě transport na 1. září 1939, ovšem ten nedojel do cíle a vrátil se zpět do Prahy – začala totiž druhá světová válka. Asi 250 dětí se tehdy nemohlo dostat do bezpečí, což Wintona velmi zdrtilo. Většina z těchto dětí se bohužel nedožila konce války.

Celkem 669 dětí – tolik jich Nicholas Winton zachránil. Nikdy o tom nemluvil, a to ani se svou rodinou. Jeho humanitární činnost na začátku války vyšlo najevo náhodou o mnoho let později. Roku 1988 našla jeho manželka na půdě seznamy dětí v transportech a s tím související úřední dokumenty. O svůj nález se podělila s jednou britskou historičkou a výsledkem bylo dojemné setkání „dětí“ se svým zachráncem v rámci pořadu BBC. O deset let později obdržel Winton státní vyznamenání České republiky, a to Řád Tomáše Garrigua Masaryka od prezidenta Václava Havla. Roku 2002 Wintona britská královna povýšila do šlechtického stavu. V roce 2014, to Winton slavil své 105. narozeniny, mu prezident naší republiky propůjčil nejvyšší státní vyznamenání, tedy Řád Bílého lva. Sir Nicholas Winton zemřel o rok později, dne 1. července 2015 ve věku požehnaných 106 let.