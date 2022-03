Ruská invaze podle Ukrajiny dosud způsobila škody za deset miliard dolarů

"Většina (poškozených) staveb bude do roka opravena, ty nejsložitější pak do dvou let," řekl v ukrajinské televizi Kubrakov. Bilance škod podle něj platí k neděli 6. března.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden pohrozil Rusku, že Kyjev se bude domáhat odškodnění za způsobené škody a také válečných reparací.

Kubrakov dále uvedl, že vlaky v současné době představují nejbezpečnější způsob osobní přepravy na Ukrajině. Ukrajinské dráhy podle něj od začátku ruské invaze zdarma přepravily 1,6 milionu lidí z východní a centrální části země na západ. Vlaky se také přepravuje humanitární pomoc. Podle Kubrakova nadále funguje i ukrajinská pošta, jejíž listonoši roznášejí důchody i v těžkých podmínkách napadených měst.