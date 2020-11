Rusko a Ukrajina hlásí další tisíce případů covidu, Zelenskyj se léči v izolaci

Přírůstek nově infikovaných koronavirem činí v Rusku za poslední den 20.977, zemřelých s covidem-19 přibylo za stejné období 368, uvedla agentura Interfax s odvoláním na operativní štáb. Nejhůře postižená je momentálně metropole Moskva, kde úřady odhalily 5902 případů nákazy. Dalších 68 pacientů s covidem-19 zde zemřelo. Celkem se v zemi s přibližně 146 miliony obyvateli nakazilo od začátku pandemie 1,817.109 lidí, z nich 31.161 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska počtu potvrzených případů pátou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii. Z hlediska počtu obětí je na 13. příčce, uvádí na svém webu americká Univerzita Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně.

Ukrajina hlásí 10.179 případů koronavirové nákazy za posledních 24 hodin. Dohromady tak bylo v zemi s 44 miliony obyvatel od začátku pandemie potvrzeno 479.197 případů infekce. Za poslední den s covidem-19 zemřelo dalších 191 nemocných, takže celkový počet úmrtí už dosáhl 8756. Aktuální statistiky dnes zveřejnilo ukrajinské ministerstvo zdravotnictví a na facebooku také šéf resortu Maksym Stepanov.

V pondělí ukrajinské úřady evidovaly 8687 nově potvrzených záchytů koronaviru, mezi nimi také u 42letého prezidenta země Volodymyra Zelenského. Jeho stav je stabilní a léčí se v izolaci, uvedla dnes agentura Unian. Aktivních případů nákazy je nyní na Ukrajině 264.540.

There are no lucky people for whom #COVID19 does not pose a threat. Despite all the quarantine measures, I received a positive test. I feel good & take a lot of vitamins. Promise to isolate myself, but keep working. I will overcome COVID19 as most people do. It's gonna be fine!