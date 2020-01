Ruští vězni se mohou těšit na amnestii

Podle návrhu by se amnestie měla vztahovat na vězně, kteří byli odsouzeni poprvé, a to za drobné až středně závažné trestné činy, na veterány bojů se separatisty a islamisty na severním Kavkaze, na odsouzence, kterým dříve byla udělena sovětská a ruská státní vyznamenání či na likvidátory jaderných havárií v Černobylu a v závodu Majak (která v 50. letech zamořila na Uralu území o rozloze 1000 kilometrů čtverečnch). Amnestie má dostat z vězení na svobodu matky nezletilých dětí, otce samostatně vychovávající své děti, ženy starší 55 let a zdravotně postižené. Amnestie se podle návrhu nemá vztahovat na odsouzence za těžké zločiny.

K vyhlášení amnestie již dříve vybídla prezidentská rada pro lidská práva a úřední ochránce práv podnikatelů.

V Rusku podle ústavy prezident uděluje individuální milosti, hromadné amnestie ale vyhlašují poslanci.

Na květnové oslavy válečného vítězství začal prezident Vladimir Putin již před časem zvát zahraniční hosty, včetně českého prezidenta Miloše Zemana.