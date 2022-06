Scholz, Macron a Draghi společně navštíví Kyjev

Scholz totiž před časem řekl, že pokud do Kyjeva pojede, neučiní tak kvůli fotografii. Ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk si od možné cesty slibuje těžké zbraně, díky kterým by mohla země lépe čelit ruské invazi.

"Nechci se zařadit do skupiny lidí, kteří přijedou jen na krátkou chvíli kvůli fotografii," odpověděl Scholz v polovině května v rozhovoru s televizí RTL na otázku, kdy se na Ukrajinu chystá. Uvedl, že do Kyjeva, kam ho prezident Volodymyr Zelenskyj pozval, hodlá zamířit tehdy, až bude možné jednat o konkrétních tématech.

Termín návštěvy se podle informací německého nedělníku Bild am Sonntag přiblížil a italský list La Stampa jako datum uvádí čtvrtek 16. června, ačkoli úřady to i z bezpečnostních důvodů nijak nekomentují. Cesta do Kyjeva by podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) mohla znamenat, že dodání slibovaných těžkých zbraní z Německa na Ukrajinu se blíží.

Berlín slíbil Ukrajině mimo jiné systém protivzdušné obrany IRIS-T, sedm samohybných houfnic PzH 2000, na kterých se ukrajinští dělostřelci v Německu cvičí, nebo samohybné protiletecké systémy Gepard. Melnyk také opakovaně žádá o pásová bojová vozidla pěchoty Marder a tanky Leopard 1.

To Melnyk zopakoval i nyní v rozhovoru s agenturou DPA: "Bez německých těžkých zbraní bohužel nebudeme moci zlomit ohromnou vojenskou převahu Ruska a zachránit životy vojáků a civilistů," řekl velvyslanec. "Ukrajinci očekávají, že spolkový kancléř Olaf Scholz na návštěvě Kyjeva oznámí nový balík německé vojenské pomoci, jehož součástí by měly rozhodně být okamžité dodávky tanků Leopard 1 a obrněnců Marder," dodal.

Zbrojní koncern Rheinmetall, který obrněná vozidla pěchoty Marder modernizuje, připravil prvních šest kusů k vývozu. Kdo je získá, rozhodne německá vláda. Zpravodajská relace Tagesschau uvedla, že vláda s Mardery počítá pro takzvané řetězové výměny, kdy Německo kompenzuje východním členům Severoatlantické aliance někdejší sovětskou techniku, kterou země přenechají Ukrajincům. V květnu například Německo ohlásilo, že Česku daruje 15 svých tanků Leopard 2A4, které mají být náhradou za tanky T-72, jež Praha podle dostupných informací poslala Ukrajině.

FAZ uvedl, že Scholz, Macron a Draghi by mohli návštěvou Kyjeva vyslat jasný signál evropské podpory unijních ambicí Ukrajiny. Ukrajina se chce stát členem Evropské unie a Evropská komise slíbila vydat tento týden první stanovisko k ukrajinské žádosti o kandidátský status. Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová to o víkendu prohlásila na setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Rozhodnutí o tom, zda Ukrajině bude udělen status kandidátské země, je na členských státech EU a musí být přijato jednomyslně. Ukrajinskou žádostí by se měl zabývat summit EU ve dnech 23. a 24. června.