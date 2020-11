Smrtnost u hospitalizovaných pacientů s koronavirem klesá. Profesorka tuší proč

Trvalé, výrazné zlepšení

V březnu zemřelo 430 z 1.724 lidí hospitalizovaných s covidem-19 ve třech newyorských nemocnicích, v srpnu jich zde zemřelo 5 ze 134, uvádí lékařka. Připouští, že změna může být způsobena i složeným hospitalizovaných - poměr zemřelých by byl například vyšší, pokud by onemocněli především staří -, ale to výzkumníci vzali v potaz.

Aby lépe pochopili, co stojí za sníženou smrtností hospitalizovaných, výzkumníci se soustředili na množství faktorů, včetně věku, rasového a etnického složení a počtu dostupných plicních ventilátorů, stejně jako počty obézních, kuřáků, osob s vysokým tlakem, cukrovkou či plicními chorobami, konstatuje Gandhiová. Shrnuje, že bez ohledu na okolnosti přesto byla u pacientů hospitalizovaných v srpnu třikrát menší pravděpodobnost úmrtí.

Studie z Anglie pak sledovala hospitalizované pacienty s koronavirem, kteří na tom byli natolik špatně, že skončili na jednotce s vysokou péčí - kde jim byl bedlivě kontrolován kyslík v krvi - nebo na jednotce intenzivní péče, nastiňuje odbornice. Dodává, že stejně jako v případě newyorské studie byl zahrnut při výpočtu poměru přežití velký počet faktorů.

Na základě analýzy více než 21 tisíc případů mezi 29. březnem a 21. červnem se počet těch, kteří dokázali přežít týden na jednotce s vysokou péčí a jednotce intenzivní péče, zvýšil z 71,6 % na 92,7 %, resp. z 58 % na 80,4 %, shrnuje profesorka. Poukazuje, že to anglický vývoj kopíruje vývoj v New Yorku.

Lepší léky a lepší péče

Výzkumníci soudí, že hlavním důvodem uvedeného zlepšení je efektivnější léčba, která v březnu nebyla k dispozici, deklaruje Gandhiová. Sama působí v univerzitní nemocnici v San Francisku, kde sleduje tento progres z první ruky.

"Zpočátku jsme se svými kolegy neměla ponětí, jak tento zcela nový virus léčit, když na konci roku 2019 vtrhl na scénu," pokračuje profesorka. Podotýká, že během letošního jara ale velké studie prověřily různé způsoby léčby nemoci covid-19 a nyní je možné k léčbě hospitalizovaných použít antivirotikum remdesivir a steroid dexametazon.

Vedle těchto nových léčiv získali lékaři zkušenosti a naučili se jednoduché techniky, které se nadále zlepšují, například pokládat pacienty s nízkou hodnotou kyslíku v krvi na břicho, což pomáhá rovnoměrněji šířit kyslík v jejich plicích, vysvětluje expertka. Dodává, že postupem času jsou i nemocnice lépe připravené na větší potřebu kyslíkových a dalších specializovaných terapií pro pacienty s koronavirem.

"Ačkoliv zlepšení v péči a účinné léky jako remdesivir a dexametazon výrazně pomohly, virus je nadále velmi nebezpečný," píše lékařka. Vyzdvihuje, že lidé s vážným průběhem trápí dlouhodobé projevy únavy a pocit slabosti, tudíž je nutné zkoumat další způsoby léčby.

Zdravotnická opatření pomáhají

Léčba se nepochybně zlepšuje, ale autoři newyorské studie zmiňují, že to jsou zdravotnická opatření, co vedlo ke snížení počtu hospitalizovaných a možná i snížení poměru zemřelých mezi nimi, uvádí profesorka. Její vlastní výzkum rovněž naznačuje, že dodržování odstupů a nošení roušek může omezit množství viru, kterému je nakažený vystaven, což vede k lehčímu průběhu onemocnění.

Podle Gandhiové je tedy důležité dodržovat zdravotnická opatření, která nám pomohou dostat se skrz pandemii. "To zpomalí šíření viru a pomůže udržet zdravější populaci, dokud nebude široce dostupná bezpečná a účinná vakcína," uzavírá odbornice.