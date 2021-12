Švýcarská vláda zvažuje kvůli rostoucímu počtu nakažených nová omezení

"Toto je opravdu kritická fáze. Trendy se vyvíjejí špatným směrem," řekl švýcarský ministr zdravotnictví Alain Berset novinářům v Bernu. Kabinet zahájil konzultace s regionálními úřady a sociálními partnery o dalším postupu.

Vláda uvedla, že by mohla rozšířit vyžadování dokladu o očkování nebo uzdravení z nemoci covid-19 při vstupu do mnoha vnitřních prostor, což by vyloučilo neočkované lidi, i kdyby měli negativní test.

Podle jednoho návrhu by se dokonce i očkovaní museli prokázat negativním testem při vstupu do míst, jako jsou bary, nebo při sborovém zpěvu a na akcích, kde není možné nosit roušky.

Podle alternativního návrhu by stát zavřel vnitřní prostory restaurací, barů a posiloven, ale ponechal by otevřené obchody, kadeřnictví, banky a poštovní úřady. Návrhy mají být diskutovány do příštího úterý.

Švýcarsko, které má 8,6 milionu obyvatel, dosud zaznamenalo více než 1,1 případů koronavirové nákazy a více než 11.000 souvisejících úmrtí.