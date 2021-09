V Rusku dnes skončí třídenní parlamentní volby

Toto očekávané vítězství bude Kreml moci využít jako potvrzení podpory pro prezidenta Vladimira Putina, navzdory neklidu pramenícímu z již roky klesající životní úrovně Rusů, napsala agentura Reuters.

Jednotné Rusko, podporující osmašedesátiletého vůdce země, čelí propadu obliby, ale stále zůstává populárnější než jeho soupeři ve volbách, komunisté a nacionalisté z Liberálně demokratické strany Ruska. Obě tyto formálně opoziční strany ale v praxi často podporují Kreml.

Jednotné Rusko v současnosti disponuje téměř třemi čtvrtinami mandátů v dumě, která čítá celkem 450 poslanců. Tato převaha umožnila Kremlu, aby loni prosadil změny v ústavě, dovolující Putinovi ucházet se po ukončení nynějšího mandátu v roce 2024 o dvě další šestiletá období v nejvyšším úřadu. U moci by tak mohl zůstat až do roku 2036, samozřejmě pokud bude kandidovat a voliči jej zvolí.

"Pokud se Jednotnému Rusku podaří (vyhrát), naše země může čekat dalších pět let chudoby, pět let represí, pět ztracených let," varovali příznivci Navalného na jeho blogu.

Zabránit či alespoň vládnoucí straně znepříjemnit cestu k vítězství se pokusili za pomoci aplikace umožňující "chytré hlasování". Ta měla radit voličům, který ze soupeřů kandidátů vládní strany Jednotné Rusko má největší šanci uspět - a tedy koho mají podpořit, aby způsobili potíže vládnoucí straně. Zmíněnou aplikaci, kterou ruské úřady zakázaly, ale po amerických internetových gigantech Apple a Google zablokovala na svém messengeru i ruská firma Telegram.

Dnešek je podle listu Kommersant považován za hlavní den hlasování. Za pátek a sobotu podle úřadů odhlasovala necelá třetina z přibližně 110 milionů oprávněných voličů, ale tento údaj nezahrnuje voliče hlasující přes internet, jak učinil například již v pátek Putin. Nejnižší účast byla dosud v Petrohradu, kam k urnám přišlo jen sotva 15 procent voličů, naopak v některých autonomních republikách na Sibiři a na Kavkaze již překročila 50 procent.

Tři lidé ve volební místnosti v Moskvě řekli zpravodaji Reuters. že hlasovali pro Jednotné Rusko, další tři volili komunisty; dva z nich tak učinili na radu Navalného týmu.

Moskevský penzista, který se představil pouze jako Anatolij, řekl Reuters, že hlasoval pro Jednotné Rusko, protože je hrdý na silnou zahraniční politiku a na Putinovu snahu obnovit postavení velmoci. "Země jako Spojené státy či Velká Británie nás nyní respektují víceméně jako respektovaly Sovětský svaz v 60. a 70. letech. Anglosasové rozumějí jen řeči síly," prohlásil.

"Vždy jsem proti Jednotnému Rusku. Neudělali nic dobrého," řekl Roman Malachov, který hlasoval pro komunisty.

Volby skončí dnes večer ve 20:00 SELČ, kdy se uzavřou volební místnosti v nejzápadnější enklávě Ruska, Kaliningradské oblasti.

Souběžně s parlamentními volbami se konají i další hlasování - například v devíti z 85 ruských regionů volí gubernátory a v 39 oblastní sněmy.