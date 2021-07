Vakcíny jsou účinné a bezpečné. Matematik vysvětlil zdánlivě znepokojivá čísla

Zmíněná zpráva uvádí, že 163 z 257 lidí, tedy 63,4 %, kteří mezi 1. únorem a 21 červnem zemřeli do 28 dní od pozitivního koronavirového testu na variantu delta, obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny, shrnuje matematik. To podle něj na první pohled může být alarmující, avšak ve skutečnosti to plně koresponduje s očekáváním.

Yates předkládá jednoduchou úvahu: Představme si, že každý je očkován některou z vakcín proti covidu-19, které jsou sice skvělé, přesto nedokážou zachránit všechny životy. Přestože část kompletně očkovaných osob nakažených zmíněnou nemocí zemře, neznamená to, že vakcíny nesnižují smrtnost.

"Riziko úmrtí na covid se zdvojnásobuje zhruba s každými sedmi roky, o které je pacient starší," vysvětluje akademik. Shrnuje, že pětatřicet let rozdílu věku mezi pětatřicetiletým a sedmdesátiletým pacientem znamená, že neočkovaný sedmdesátník má dvaatřicetkrát větší šanci, že zemře na covid, než neoočkovaný pětatřicátník.

Tento dramatický rozdíl v riziku pro věkové skupiny znamená, že i vynikající vakcíny nedokážou snížit hrozbu úmrtí starých lidí na úroveň hrozby pro mladé demografické skupiny, konstatuje matematik. Data anglických zdravotnických úřadů podle něj ovšem ukazují, že dvě dávky vakcíny zmenšují riziko hospitalizace s nyní v Británii převažující koronavirovou variantou delta o celých 96 %.

I konzervativní předpoklad, že vakcíny nebrání úmrtí více než hospitalizaci - ve skutečnosti zřejmě úmrtí brání s ještě větší úspěšností -, znamená, že riziko smrti pro lidi očkované dvěma dávkami se snižuje víc než dvacetinásobně ve srovnání s neočkovanými se stejným rizikovým profilem, vypočítává autor komentáře. Podotýká, že ani dvacetinásobný pokles ovšem nevyrovná přirozené dvaatřicetinásobně vyšší riziko úmrtí sedmdesátiletého ve srovnáni s pětatřicetiletým.

"Při stejném riziku nákazy můžeme stále očekávat, že bude na covid umírat více dvakrát očkovaných sedmdesátníků než neočkovaných pětatřicátníků," píše Yates. Podotýká ovšem, že riziko nákazy není pro všechny věkové kategorie stejné a momentálně je nejvyšší počet nakažených v Británii mezi mladými, zatímco nejnižší mezi starými.

Padající kuličky

Riziko nám může přiblížit představa z výšky padajících kuliček o různé velikosti, přičemž kuličky představují v tomto případě jedince nakažené covidem, nastiňuje matematik. Pro zjednodušení předpokládá, že na každou věkovou skupinu připadá přibližně stejný počet kuliček, avšak ty, které představují starší skupiny víc ohrožené úmrtím, jsou menší.

Dále si představme síto , které kuličky zachytává, pokračuje odborník. Vysvětluje, že většina lidí, kteří se covidem nakazí, nezemře, což v našem případě znamená, že jejich kuličky zůstanou v sítu. Některé menší kuličky ale propadnou a jelikož se jejich velikost snižuje s věkem, je u starších osob větší pravděpodobnost, že dírami projdou, poukazuje autor komentáře. Dodává, že před nástupem vakcín zemřeli všichni, jejichž kuličky pomyslným sítem propadly, tudíž riziko bylo masivně vychýleno směrem ke starým lidem.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Očkování ovšem přineslo druhé pomyslné síto, které se nachází pod tím prvním a brání propadnout dalším kuličkám, upozorňuje expert. Deklaruje, že tentokrát nemá stejně velké díry, protože ne všichni byli již naočkováni - pro staré, kteří obdrželi obě dávky vakcíny, se díry zmenšují, tudíž se zachytí mnoho dalších kuliček. "Vakcíny zachrání mnohé z těch, kteří by dříve zemřeli," shrnuje matematik.

Pro mladé, kteří propadnou prvním sítem, jsou díry v druhém sítu momentálně větší, protože je u nich menší pravděpodobnost dokončeného očkování, tudíž se zvyšuje i pravděpodobnost, že propadnou i tímto sítem, tvrdí Yates. Konstatuje, že pokud by šlo o konečné síto, dalo by se očekávat, že mladí neočkovaní budou tvořit většinu obětí. Táže se tedy, proč tomu tak není.

Důvod spočívá v tom, že již první síto natolik znevýhodňuje starší jedince, že se jich v druhém ocitá násobně víc než mladých neočkovaných, tudíž i více z nich tímto druhým sítem propadne, vysvětluje odborník. Shrnuje, že s ohledem na britskou očkovací strategii, která předpokládá prioritní vakcinaci starých a ohrožených, se ve skutečnosti dá očekávat, že vyšší počet obětí covidu budou i nadále tvořit očkovaní, což data nyní potvrdila.

"Skutečnost, že umírá více očkovaných lidí než neočkovaných lidí nikterak neoslabuje bezpečnost či účinnost vakcín," zdůrazňuje Yates. Domnívá se, že to je přesně to, co se dá očekávat i od výborných vakcín, které již zachránily desetitisíce životů.