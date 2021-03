WHO odsoudila nerovný přístup k vakcíně na světě

"Rozdíl mezi počtem aplikovaných vakcín v bohatých zemích a vakcín aplikovaných díky programu COVAX se prohlubuje a je den ode dne grotesknější," uvedl Tedros Adhanom Ghebreyesus. Schéma COVAX, které zaštiťuje WHO, má garantovat, že se vakcíny dostanou i do rozvojových zemí. "Země, které nyní očkují mladší osoby v dobré zdravotní kondici a méně ohrožené nákazou covidem-19, tak činí na úkor životů zdravotníků, seniorů a dalších rizikových skupin v jiných zemích," podtrhl šéf WHO.

Předseda světové zdravotnické organizace podotkl, že nerovnost přerozdělení vakcín není jen "morální urážkou", ale je také autodestruktivní z ekonomického a epidemického hlediska. "Některé země závodí, aby naočkovaly celou svou populaci, zatímco jiné nemají nic. To může vést (pouze) ke krátkodobé bezpečnosti," uvedl čelný představitel WHO a doplnil, že za takové situace může koronavirus ovlivňovat světovou situaci ještě několik let.

Předseda WHO také vyzval k co nejrychlejšímu navýšení výroby vakcín a vyzdvihl přístup britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Ta je podle něj jediným výrobcem, který významným způsobem přispěl ke spravedlivému přístupu k vakcíně tím, že poskytl svoji licenci dalším podnikům. Mezi nimi je jihokorejský výrobce SK Bioscience a indický Serum Institute.

Podle statistiky AFP bylo po celém světě aplikováno přes 430 milionů dávek vakcín. Více než čtvrtina z nich připadá na Spojené státy. Jen 0,1 procenta dávek připadá na země s nízkými příjmy podle rozdělení Světové banky. Přes polovinu všech vakcín dostali lidé v zemích s vysokými příjmy, v nichž žije jen asi 16 procent světové populace.