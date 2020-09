WHO: Počet úmrtí v Evropě na podzim stoupne. Vakcína pandemii neukončí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že v říjnu a listopadu přibude v Evropě úmrtí souvisejících s covidem-19. U příležitosti dvoudenní virtuální konference představitelů 53 zemí evropského regionu WHO o vývoji pandemie a zdravotnické strategii na příštích pět let to dnes agentuře AFP sdělil ředitel evropské pobočky organizace Hans Kluge.