WHO: Pro svět má být prioritou očkovat co nejvíce lidí, pak podávat třetí dávky

"Měli bychom se zaměřit na to, aby ti, kdo očkovaní nejsou, se nechali co nejrychleji naočkovat a pak bychom měli dávat posilovací dávky ohroženým skupinám," uvedl Ryan podle agentury Reuters. Dodal, že nová varianta koronaviru omikron časem nahradí doposud dominantní deltu. Vlády by se podle něho měly znovu soustředit na základní ochranná opatření, jako je nošení ochrany nosu a úst, a zajistit, že nemocnice budou připravené na rostoucí počty pacientů.

I pokud by se potvrdilo, že varianta omikron způsobuje mírnější průběh nemoci, není pochyb o tom, že v důsledku nového zrychlování epidemie přibyde v nadcházejících týdnech lidí vyžadujících hospitalizaci, řekl Ryan. "Zdravotnictví každé jednotlivé země se musí připravit, pravděpodobně nás čeká velká vlna epidemie způsobená omikronem," upozornil.

Na variantu omikron upozornili vědci z Jihoafrické republiky minulý měsíc, od té doby se z několika zemí na jihu afrického regionu rozšířila do 57 států. V samotné Africe za poslední týden počet lidí nakažených koronavirem vzrostl o 83 procent, uvedla agentura DPA s odvoláním na statistiky WHO. Hlášeno je 196.000 nových případů. Zatímco v JAR případů přibývá tak rychle jako nikdy předtím, panuje "mírný optimismus", že nová vlna si vyžádá méně úmrtí i pacientů s těžkým průběhem covidu-19, řekla Matshidiso Moetiová, regionální ředitelka WHO pro Afriku.

Flavia Senkubugeová, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Pretorii, uvedla, že v nemocnicích se nyní léčí neočkovaní lidé, trvá to v průměru čtyři až pět dnů. Při předchozí vlně hospitalizace trvala průměrně devět dnů. Proč tomu tak je, není podle ní jasné, nevylučuje, že mnoho lidí už má imunitu z předchozího neodhaleného onemocnění.