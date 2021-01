WHO se dohodla na nákupu vakcíny Pfizer/BioNTech pro chudé země

Vakcína, kterou vyvinuly a vyrábí německá firma BioNTech a americká firma Pfizer, je zatím jediná, kterou WHO schválila pro nouzové použití.

Podle šéfa WHO Tedrose Adhanom Ghebreyesuse by měli být v února očkováni nejprve zdravotníci. Zatím není jasné, kde bude vakcína využita nejdříve.

Generální ředitel Pfizeru Albert Bourla dnes uvedl, že dohodnutých 40 milionů dávek určených chudým zemím prodá firma "za režijní cenu". Podle něj je nynější dohoda počáteční a v budoucnu by se mohly přes program COVAX prodat další dávky vakcíny.

WHO dnes rovněž oznámila, že v prvním čtvrtletí bude moci dát chudým zemím k dispozici 100 milionů dávek vakcíny vyvinuté firmou AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Tuto vakcínu nicméně WHO ještě neschválila k nouzovému použití. Mohla by tak učinit v polovině února. Příští týden bude WHO jednat také o nouzovém schválení dvou čínských vakcín vyráběných firmami Sinopharm a Sinovac.