Zelenskyj odvolává velvyslance v několika zemích, včetně toho v Česku

Kromě Česka byli odvoláni také velvyslanci v Německu, Maďarsku, Norsku a v Indii. Zatím není ani jasné, co budou dále dělat.

Deník N na svém webu citoval Perebyjnisovu reakci, kterou mu velvyslanec napsal: "Jsem tady 5,5 roku. Normálně mise trvá 4 roky. To je jediný důvod. Vracím se na Ukrajinu."

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, která začala 24. února, Zelenskyj vyzval ukrajinské diplomaty, aby získali pro Ukrajinu mezinárodní podporu a vojenskou pomoc.

Perebyjnis je velvyslancem v České republice od roku 2017. Dříve stál v čele zastupitelského úřadu v Lotyšsku, působil také jako mluvčí ukrajinské diplomacie. V 90. letech a na počátku tisíciletí působil rovněž na velvyslanectví v Praze postupně v roli druhého tajemníka, prvního tajemníka a rady. Nedáno na sebe upozornil otevřeným dopisem,ve kterém protestoval proti zařazení ruského filmu "Kapitán Volkonogov uprchl" do programu filmového festivalu v Karlových Varech.

Zvláště citlivé jsou vztahy Kyjeva s Německem, které je silně závislé na dodávkách energie z Ruska a představuje největší evropskou ekonomiku. Do sporu se obě země dostaly kvůli turbíně pro plynovod Nord Stream 1, kterým teče plyn do Německa. Turbína je nyní kvůli údržbě v Kanadě. Německo chce, aby Ottawa vrátila turbínu ruskému plynárenskému gigantu Gazprom, Kyjev ale naléhá na Kanadu, aby si ji nechala, a tvrdí, že její odeslání do Ruska by porušilo sankce uvalené na Moskvu, uvedla agentura Reuters.

Agentura DPA také upozornila na výroky ukrajinského velvyslance v Německu Andrije Melnyka, který v rozhovoru s německým novinářem bagatelizoval zločiny Stepana Bandery, vůdce ukrajinských nacionalistů z dob druhé světové války. Ministerstvo zahraničí v Kyjevě se pak od jeho výroků distancovalo. Melnyk byl ostrým kritikem německé vlády.

Melnyk byl velvyslancem v Německu od ledna 2015. To je podle médií pro diplomata na jednom postu neobvykle dlouhá doba.