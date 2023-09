Evropané možná začnou platit za Facebook a Instagram, zjistil americký deník

Na záměr Mety upozornil americký deník New York Times, který se odvolává na své zdroje. Podle nich by firma tímto krokem mohla dosáhnout toho, že zmírní obavy unijních regulátorů týkající se ochrany soukromí. Lidem by totiž nabídla alternativu.

V tuto chvíli není jasné, s jakým tarifem se u placených verzí počítá. Internetový gigant navíc hodlá i nadále pokračovat v poskytování bezplatných služeb také v rámci Evropské unie, alespoň podle vyjádření insiderů. Mluvčí společnosti ovšem odmítl celou záležitost pro výše uvedený list jakkoliv komentovat.

Spuštění placených verzí by bylo jedním z nejvýraznějších důkazů toho, jak musí firmy přizpůsobovat své produkty nejnovějším pravidlům pro ochranu osobních údajů, a to především v Evropě, píše NYT. Starý kontinent je přitom po Severní Americe druhým nejlukrativnějšním trhem pro Metu, konstatoval deník.

V oblasti osobních údajů se aktuálně činí i konkurenční sociální síť X, dříve známá jako Twitter. Zahraniční média v čele s BBC upozornila na aktualizaci pravidel, která nově umožní na základě jejich souhlasu shromažďovat a používat biometrické údaje uživatelů kvůli bezpečnosti, zabezpečení a identifikaci. Sbírat hodlá také informace o zaměstnání a vzdělání.

Elon Musk zároveň ve čtvrtek oznámil, že X brzy spustí ve svém rozhraní video a audiohovory. Fungovat budou na operačních systémech iOS a Android, počítačích i noteboocích Mac. Zájemci k nim nebudou potřebovat telefonní číslo.