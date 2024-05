Fica operovali 5 hodin. Je stabilizovaný, jeho stav je vážný

"Pacient měl mnohočetné střelné poranění. Jeho stav je nyní stabilizovaný, avšak velmi vážný," řekla Lapuníková.

K útoku došlo v Handlové, kde střelec vypálil na premiéra celkem pět výstřelů. Zasáhl ho do břicha, do bederní kosti a do ramene.

Následně premiéra převezl záchranářský vrtulník do Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici.

Z vrtulníku byl na nosítkách převezen na urgentní příjem, kde podstoupil několikahodinovou operaci a bojoval o život. Jeho stav byl vážný.

Atentát měl spáchat jednasedmdesátiletý spisovatel a básník Juraj Cintula z města Levice na jižním Slovensku, uvedla televize Markíza.

Útočník vlastnil zbraň legálně a dříve pracoval pro soukromou bezpečnostní službu.

Po středečním atentátu zasedne ve čtvrtek v Bratislavě v 11:00 mimořádně Bezpečnostní rada SR. Uskuteční se také jednání vlády SR.