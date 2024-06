Fico prolomil mlčení a promluvil poprvé od květnového atentátu

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) ve středu poprvé promluvil k občanům od chvíle, co se v květnu stal obětí atentátu po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Na videu, které zveřejnil na sociální síti, uvedl, že do práce by se mohl vrátit na přelomu června a července. Neváhal také kritizovat opozici.