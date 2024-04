"Z hlediska mezinárodního práva se všichni shodneme na uznání územní celistvosti jiných zemí, jejich suverenity a nedotknutelnosti hranic. To všechno je hezká teorie mezinárodního práva. Avšak já tvrdím, že Rusko nikdy nevrátí Krym a také neopustí Donbas a Luhansk," prohlásil Fico před slovenským výborem evropského parlamentu.

Premiér Fico již dlouhodobě kritizuje strategii západních zemí vůči Ukrajině, která odolává ruské invazi již přes dva roky.

Fico zdůraznil, že Ukrajina každým dnem ztrácí území a že Rusko díky svým ofenzivním akcím postupně získává další teritorium. Ukrajina podle něj nemá vojenskou kapacitu a vojenskou sílu k řešení konfliktu, který by mohl skončit pouze dalšími ztrátami na životech na obou stranách. Fico tvrdí, že jediným možným řešením by byl zásah NATO, což by podle něj vedlo k třetí světové válce.

Premiér Fico opětovně vyzval k zastavení vojenských operací na Ukrajině a navrhl možnost zavedení speciálního statutu pro východoukrajinské oblasti ovládané Ruskem, po kterém by mohlo následovat referendum o jejich budoucnosti. "Můžeme si malovat vzdušné zámky, ale Rusové z Donbasu neodejdou, toto území je jejich," prohlásil.