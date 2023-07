Ficův Smer by vyhrál volby. Dotírá na něj Progresívne Slovensko

Vyplývá to z průzkumu agentury Median SK, o kterém informovala slovenská tisková agentura TASR. Šetření se konalo od 19. do 21. července na vzorku 1008 respondentů.

Smer-SD by nyní získal 20,1 procenta, což by znamenalo 38 křesel v Národní radě. Jen o dva mandáty méně by za 19,1 procenta mělo Progresívne Slovensko. Pellegriniho Hlas-SD by podpořilo 11,1 procenta, do lavic by za něj usedlo 21 poslanců. O dva zákonodárce méně by měla Republika se ziskem 10 procent.

Shodně dvanáct poslanců by měly strany SaS, KDH a Sme rodina. Debaklem by teď volby skončily pro koalici s hnutím OĽANO expremiéra Igora Matoviče. Pět a půl procenta by totiž nestačilo na vstup do parlamentu. Před branami Národní rady by zůstali také Demokrati bývalého premiéra Eduarda Hegera, SNS, Modrí, Most-Híd a Kotlebovci-ĽSNS.

Předčasné parlamentní volby jsou naplánované na 30. června. Slovensko zatím vede úřednická vláda vedená Ľudovítem Ódorem.