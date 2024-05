Miliardy pro Kyjev. EU schválila vyzbrojení a obnovu Ukrajiny z výnosů ze zmrazených ruských aktiv v hodnotě 210 miliard eur

Velvyslanci Evropské unie souhlasili s použitím příjmů ze zmrazených aktiv Ruské federace na rekonstrukci a vojenskou pomoc Ukrajině. Oznámilo to belgické předsednictví v Radě EU.

Belgie oznámila dohodu mezi 27 velvyslanci EU, kteří spravují většinu zmrazených aktiv v bloku. Tato dohoda byla dosažena po několika týdnech tvrdých vyjednávání mezi členskými státy, která komplikovala přísná finanční omezení týkající se čerpání těchto zdrojů.

Podle dohody by mohlo být pro Kyjev uvolněno až 3 miliardy eur (3,2 miliardy dolarů) ročně, přičemž 90 % těchto prostředků by mohlo být využito na munici a další vojenské vybavení. Úředníci odhadují, že první částka by mohla dorazit do Kyjeva již v červenci. EU drží přibližně 210 miliard eur (225 miliard dolarů) v aktivech ruské centrální banky, z nichž většina je zmrazena v Belgii jako odveta za ruskou válku proti Ukrajině. Kyjev intenzivně žádá o využití těchto prostředků na nákup životně důležitého vojenského materiálu, aby se připravil na možné budoucí ruské útoky.

"Peníze budou použity na podporu Ukrajiny při rekonstrukci a vojenské obraně v kontextu ruské agrese," stojí ve zprávě.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvítala politickou dohodu o využití výnosů ze zmrazených ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny.

"Nemůže být silnější symbol a lepší využití těchto peněz, než učinit Ukrajinu a celou Evropu bezpečnějším místem pro život," řekla.

Malá skupina členských států, zejména Maďarsko, odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu, takže do dohody musela být zahrnuta zvláštní ochranná opatření, aby bylo možné považovat přibližně 10 % prostředků za všeobecnou pomoc.

Členské státy EU ještě musí dohodu velvyslanců oficiálně potvrdit. Uvedla agentura AP.

Zelenskyj odhadl 6. ledna ruská zahraniční aktiva dostupná ke konfiskaci na 300 miliard dolarů a vyzval k použití těchto prostředků na podporu Ukrajiny.

Rada EU učinila 12. února krok k využití ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny – přijala rozhodnutí, které zavazuje evropské depozitáře vést oddělenou evidenci zmrazených cenných papírů a příjmů z nich. Depozitáři mají rovněž zakázáno nakládat se zisky získanými z operací s tímto majetkem.

Šéf evropské diplomacie Borrell v polovině března navrhl použít 90 % příjmů ze zmrazených ruských aktiv na zbraně pro ozbrojené síly. Navrhl přesunout dalších 10 % do rozpočtu EU, aby se zvýšil potenciál ukrajinského obranného průmyslu.