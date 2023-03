Finsko začalo stavět 3 metry vysoké oplocení na hranici s Ruskem

Bariéra má být podle ní dlouhá 200 kilometrů a vysoká tři metry, na její horní části bude ostnatý drát. Finsko s Ruskem sdílí nejdelší hranici ze zemí Evropské unie, měří přibližně 1300 kilometrů.

Helsinky se podle BBC snaží posílit svou východní hranici od ruské invaze na Ukrajinu, kterou Moskva zahájila před více než rokem. V září pak začalo velké množství Rusů utíkat do Finska v reakci na mobilizaci, kterou nařídil ruský prezident Vladimir Putin, připomíná stanice. Helsinky poté výrazně omezily vstup ruských občanů na své území.

Práce na výstavbě bariéry začaly dnes u hraničního přechodu Imatra kácením lesa, v březnu by pracovníci měli začít budovat silnici a instalovat samotné oplocení. Tříkilometrový pilotní projekt by měl být hotov do konce června, uvedla pohraniční stráž.

Výstavba dalších 70 kilometrů, převážně na jihovýchodě Finska, je v plánu v letech 2023 až 2025. Celkově Helsinky plánují oplotit 200 kilometrů své hranice s Ruskem, uvedla agentura AFP, podle níž má být poslední fáze dokončena v roce 2026. Výstavba má stát 380 milionů eur (téměř devět miliard korun). Některé úseky budou mít k dispozici kamery s nočním viděním, světla či reproduktory.

V současné době jsou finské hranice chráněny zejména lehkými dřevěnými ploty, které mají především zabránit putování hospodářských zvířat přes hranice, uvedla AFP. Finsko podle ní loni v létě pozměnilo zákon o pohraniční stráži, což má usnadnit stavbu robustnějšího oplocení.