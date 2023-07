Hoří na Rhodosu: Je to jako biblická katastrofa

Edisa žije s rodiči v letovisku Lindos na jihovýchodním pobřeží ostrova Rhodos zasaženého ničivými požáry. Její rodina pracuje v mnoha hotelech, ale byla nucena opustit svůj domov spolu s tisícovkami rekreantů. Když redaktoři BBC na ně narazili, chránili se před žárem pod markýzou na pláži Glystra. Dříve zde turisté užívali slunečního záření a koupání v krásně modré vodě, ale nyní jsou vidět pouze zbytky vyhořelé kavárny a zničené kostry místního podniku.

Edisa právě zjistila, že jejich dům zůstal nepoškozen, ale v okolí stále hoří a velká část oblasti je zničená. Má obavy o budoucnost svého domova a místa, kde žije. S obavami říká: "Bude to trvat dlouho, než se vše opraví, a myslím si, že turisté se tomto všem nebudou sem chtít vracet."

Silný vítr na pláži rozptyloval štiplavý zápach kouře, když opálený muž v reflexních brýlích procházel zbytky své půjčovny vybavení pro vodní sporty. Takis Mitropulos byl rezignovaný, ale stále optimistický. "Ztratili jsme náš podnik, ale jsme zdraví a doufáme, že se z toho vzpamatujeme. Pokud jsme zdraví, zvládneme všechno," řekl.

Jenže najednou přijal telefonní hovor a rychle odešel. Požár začal znovu hořet. Všichni byli na pozoru a stáli v pohotovosti, připraveni na okamžik, kdy by vítr mohl obrátit plameny směrem k nim.

Kyriakos Sarikas je manažer jednoho z prestižních hotelů v letovisku Lindos. Vysvětlil, že požáry mají strašný dopad na místní komunitu. Všichni hosté byli evakuováni a mnoho místních zaměstnanců muselo opustit své domovy. Úřady oznámily evakuaci několika dalších vesnic.

I když samotný hotel nebyl poškozen, Sarikas je zděšen spálenou krajinou v okolí. Požáry stále hoří, a tak je stále příliš brzy na to, aby byl plně posouzen rozsah zkázy. V této krizové situaci je podle něj nejdůležitější mít plán, jak obnovit celou oblast, protože to, co se stalo, je výsledkem ekologické krize, které čelíme. Hotel může být obnoven, ale příroda kolem nás je tím nejcennějším, co musíme chránit.