Irsko se rozloučilo s legendární Sinéad O'Connorovou. V Bray se sešly davy lidí

Davy lidí se sešly v irském přístavním městě Brzy, aby zpěvačku vyprovodily na poslední cestu, než bude pohřbena, informovala RTÉ. Procesí, které dnes prošlo kolem jejího bývalého domu, následovalo po předchozím soukromém smutečním obřadu.

Toho se zúčastnili předseda irské vlády Leo Varadkar i prezident Michael Higgins. "Vyjádření smutku a ocenění života a práce Sinéad O'Connorové ukazuje velký dopad, který měla na irský lid," poznamenala hlava státu.

Rodina v nedělním prohlášení uvedla, že lidé budou mít možnost jí naposledy vyjádřit respekt. Procesí prošlo kolem domu na Strand Road, kde oceňovaná interpretka žila dlouhých 15 let. Nejbližší uvedli, že milovala život v Bray i zdejší obyvatele.

O'Connorová ještě letos převzala cenu určenou irským hudebním klasikám za album I Do Not Want What I Haven’t Got, které obsahovalo jí přezpívanou píseň hudebníka Prince Nothing Compares 2 U. Za desku obdržela v roce 1991 sošku Grammy.

Debutové album The Lion and the Cobra jí vyšlo už v roce 1987. Kariéru slavné irské zpěvačky ale provázela i řada problémů, které mnohdy souvisely s její výřečností ohledně společenských či politických témat. O'Connorová v roce 2018 konvertovala k islámu a změnila si jméno na Šhuhada Sadaqat. Předloni vydala memoáry nazvané Rememberings, loni pak vznikl také film.