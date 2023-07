Zemřela slavná irská zpěvačka Sinéad O'Connorová. Bylo jí 56 let

O úmrtí informoval deník Irish Times. O'Connorová po sobě zanechala tři děti. Čtvrtý potomek, syn Shane, zemřel loni ve věku pouhých 17 let.

"S velkou lítostí oznamujeme odchod naší milované Sinéad. Její rodina a přátelé jsou zdrceni a žádají o respektování soukromí v tomto složitém období," uvedla rodina v oficiálním prohlášení podle RTÉ.

Právě se přehrává: Sineád O'Connorová - Nothing Compares 2 U Sineád O'Connorová - Nothing Compares 2 U Video: YouTube

Irish Times připomněly, že O'Connorová letos převzala cenu určenou irským hudebním klasikám za album I Do Not Want What I Haven’t Got, které obsahovalo jí přezpívanou píseň hudebníka Prince Nothing Compares 2 U. Za desku obdržela v roce 1991 sošku Grammy.

Debutové album The Lion and the Cobra vyšlo už v roce 1987. Kariéru slavné irské zpěvačky ale provázela i řada problémů, které mnohdy souvisely s její výřečností ohledně společenských či politických témat. O'Connorová v roce 2018 konvertovala k islámu a změnila si jméno na Šhuhada Sadaqat. Předloni vydala memoáry nazvané Rememberings, loni pak vznikl také film.